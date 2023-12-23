У Німеччині відреагували на ідею призову українських біженців до ЗСУ

Німецькі політики першими у Європі відреагували на ідею призову владою України біженців на військову службу. Як уже повідомляли «ФАКТИ», міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв'ю Bild, Welt TV і Politico заявив про намір з 2024 року призивати із запасу на військову службу чоловіків-українців віком від 25 до 60 років, які перебувають за кордоном. в тому числі в Німеччині.

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Невдовзі після цього у Міністерстві оборони України фактично дезавуювали слова Умерова. В офіційній заяві Міноборони сказано: «На порядку денному немає обговорення призову з-за кордону». За словами начальника управління преси та інформації міністерства Іларіона Павлюка, Умеров загалом говорив про рекрутинг та необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до ЗСУ.

Однак потім радник глави офісу президента України Михайло Подоляк підтримав ідею призивати до армії українських чоловіків віком 25−60 років, які зараз живуть за кордоном, а також карати тих, хто ухилятиметься від призову.

У п'ятницю, 22 грудня, в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер заявив, що Німеччині слід підтримати можливий призов українських біженців на військову службу.

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Відомий німецький політик нагадав, що у Німеччину через повномасштабне вторгнення росії в Україну втекли близько 200 тисяч українських чоловіків, придатних до військової служби. Кізеветтер вважає, що схвалити ситуацію, коли ці люди відмовилися б підтримати свою батьківщину, неможливо.

«Уряд ФРН має допомогти владі у Києві призвати українських біженців на військову службу або в територіальну оборону. Йдеться не про висилку», — уточнив політик. Він запропонував, наприклад, урізати таким українцям розмір соціальних виплат у Німеччині.

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Кізеветтера підтримав заступник голови фракції ХДС у бундестазі Йохан Вадефуль. Він заявив, що слід підтримати «наполегливий моральний заклик» Міноборони України, проте не уточнив, яким чином має бути надано таку підтримку.

Водночас, підкреслив Вадефуль, українці, які опинилися в Німеччині, «перебувають тут, тому що там йде війна, і вони просто зобов'язані зробити свій внесок у те, щоб ця війна закінчилася».

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А ось уряд Німеччини дотримується іншої думки. Міністр юстиції ФРН Марко Бушман, який представляє в кабінеті міністрів Вільну демократичну партію, заявив, що німецька влада не примушуватиме українців до несення служби у ЗСУ.

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила заяву щодо мобілізації жінок та оприлюднила оновлену версію законопроєкту про мобілізацію — з урахуванням зауважень головкому Залужного.

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