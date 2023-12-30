Весняний Новий рік: синоптикиня порадувала прогнозом на найближчі дні

В Україні 31 грудня та 1 січня протримається тепла, майже весняна погода. Температура повітря протягом дня становитиме +4…+9 градусів.

Вночі 31 грудня очікується 0.+4 градуси, у новорічну ніч від 2 морозу до 4 тепла, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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За її прогнозом, завтра опади істотні малоймовірні. У перший день нового року невеликі дощі пройдуть у західних, північних областях (на Сумщині з мокрим снігом), на Вінниччині, Черкащині, у Кропивницькому з районами. На решті території без опадів.

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У Києві 31грудня без опадів. Вночі +2…+4 градуси, вдень +4…+7 градусів.

1 січня вночі температура повітря знизиться до нуля, а в перший день Нового року потепліє до +5 градусів. І в другій половині дня першого січня у столиці пройде дощ.

«Далі температура повітря коливатиметься, наприклад, 2−3 січня трохи похолоднішає, 4 потепліє, 5−6 січня знову знизяться градуси, 7 січня — невелике потепління», — зазначає Діденко.

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Нагадаємо, метеорологи відмічають, що грудень цього року б’є температурні рекорди.

За їх прогнозами, цієї зими сильних морозів очікувати не варто. Якщо похолодання й буде, то ненадовго та незначне.

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