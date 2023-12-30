На Київщини поліція затримала 15-річного підлітка, який підірвав гранату в під’їзді будинку й втік

В Обухові Київської області 29 грудня близько 23 години стався вибух гранати в одному з багатоквартирних будинків.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 15-річний підліток під час конфлікту зі знайомими у підʼїзді житлового будинку, дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув. Після чого неповнолітній зник.

ВІДЕО ДНЯ

За результатами проведеного комплексу розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування зловмисника.

Внаслідок вибуху 16-річний учасник конфлікту та підривач отримали тілесні ушкодження, підʼїзд будинку зазнав пошкодження.

На місці події працювали спеціалісти вибухотехніки, які вилучили рештки корпусу гранати.

РЕКЛАМА

Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

За фактом хуліганства, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ), слідчі розпочали досудове розслідування.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, два тижні тому депутат підірвав гранату під час засідання сільради на Закарпатті. Постраждало багато людей.

РЕКЛАМА

478

Читайте нас у Facebook та Instagram