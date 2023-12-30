Армія рф здійснила масований обстріл прикордонного міста на Чернігівщині

Після ранішнього обстрілу Дніпропетровщини, російська армія завдала близько 20 ударів по центру містечка Семенівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

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Місто обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град».

Внаслідок обстрілу загинув 32-річний чоловік. Пошкоджень та руйнувань зазнали понад 30 житлових будинків та цивільних об’єктів інфраструктури.

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«Поліцейські надають необхідну допомогу постраждалим, фіксують наслідки атаки та документують воєнні злочини російської армії проти мирного населення Чернігівщини», — повідомили в нацполіції.

Нагадаємо, 29 грудня російські нелюди запустили по Україні 158 ракет та ударних дронів. В результаті атаки загинули 39 людей та 159 отримали поранення. В містах багато руйнувать житла та цивільної інфраструктури.

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до західних партнерів й попросив не зволікати з допомогою, щоб дієво протистояти російському терору.

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