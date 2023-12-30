Російські загарбники обстріляли Дніпропетровщину: троє людей отримали поранення

Зранку в суботу, 30 грудня, російські окупанти накрили вогнем Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

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Повідомляється, що окупанти атакували район з безпілотників та артилерії. Під ударом були три громади — Мирівська та Марганецька громади, а також сам Нікополь.

Уламками снарядів поранено трьох чоловіків — двоє 29 років та один 49 років.

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Правоохоронці задокументували пошкодження двоповерхівки, більше десятка приватних будинків, господарських споруд, двох фермерських господарств, промислового підприємства, транспорту, ліній електромереж.

Прилетіло по промисловому об'єкту

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Руйнувань зазнали і приватні будинки

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Поліція відкрила кримінальну справу за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, що вчора, 29 грудня, російські окупанти випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 «шахедів» та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. «Прильоти» були зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.



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