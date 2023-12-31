Перша перемога Марти Костюк після весілля та отруйна змія на корті (відео)

Одна з найсильніших тенісисток України Марта Костюк (39-а у світовому рейтингу), яка в листопаді відгуляла весілля на Кіпрі, переможно розпочала новий сезон. У матчі першого кола престижного турніру у Брісбені (Австралія) з призовим фондом 1,7 млн доларів 21-річна киянка відсвяткувала вольовий успіх у протистоянні з Аною Богдан (69-а) з Румунії — 4:6, 6:3, 6:3.

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Додамо, що Марта Костюк уже заробила на Зеленому континенті 14 тисяч доларів і в поєдинку другого кола зіграє з другою ракеткою росії Дар'єю Касаткіною (18-та), яка розуміє, чому українки відмовляються тиснути руку її співвітчизницям. Торік Марта поступилася Дар'ї у їхньому очному поєдинку в Токіо, і тепер загальний рахунок їхнього протистояння — 2:2.

До речі, один із матчів кваліфікації турніру в Брісбені між чемпіоном Australian Open-2020 австрійцем Домініком Тімом та місцевим тенісистом Джеймсоном Маккейбом був перерваний через появу на корті… отруйної змії.

Повідомляється, що у першій партії один із уболівальників, який сидів у першому ряду на протилежному до гравців боці, серед дротів помітив змію. Лише після закінчення першого сету на корт було викликано спеціальну службу, яка намагалася її зловити. У результаті матч було перервано на 40 хвилин.

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Пізніше стало відомо, що це була східна коричнева змія, яка вважається однією з найотруйніших у світі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісистка збірної України Катаріна Завацька побралася з росіянином.

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Фото WTA

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