Перерахунок пенсій: експерт розповів, чим він відрізняється у працюючих Й непрацюючих пенсіонерів

Часто українці похилого віку, які продовжують працювати, запитують, як відбувається перерахунок пенсійних виплат для працюючих та непрацюючих пенсіонерів та від чого залежить розмір доплат.

ВІДЕО ДНЯ

Відмінності профільному виданню пояснив незалежний консультант Сергій Коробкін.



За його словами, для працюючих і непрацюючих пенсіонерів формула перерахунку в обох випадках однакова.

Різниця полягає в деяких параметрах — як-от мінімальна пенсія та надбавки за понаднормовий стаж. Деякі пенсії для непрацюючих пенсіонерів можуть бути прив'язані до розміру прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати в країні.

Якщо ці показники змінюються, то і розмір таких пенсій може перераховуватися для відображення актуальних значень цих показників.

РЕКЛАМА

«Зауважте! У разі звільнення з роботи пенсію можуть перераховувати, враховуючи оновлені значення прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати на момент звільнення. Таким чином, розмір пенсії може змінюватися для непрацюючих пенсіонерів, тоді як у працюючих пенсіонерів пенсії зазвичай не перераховують, якщо вони продовжують працювати», — звертає увагу експерт.

Коробкин зазначив, що нові доплати, які залежать від стажу та віку, стосуються лише непрацюючих громадян, які молодші за 70 років. Згідно з цими новими правилами, розмір пенсії для таких осіб з усіма надбавками не може бути меншим за 2500 гривень, якщо вони мають відповідний стаж.

РЕКЛАМА

Проте для працюючих пенсіонерів розміри пенсій залишилися без змін, і вони можуть бути переглянуті лише у разі звільнення з роботи. Тому, якщо людина має можливість і бажання працювати, то це може бути вигідним, особливо у складний економічний період.

Важливо також пам'ятати, що при влаштуванні на роботу потрібно відразу повідомити Пенсійний фонд про це, оскільки неповідомлення може призвести до переплати пенсії, яку потім почнуть вираховувати.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, частина українців замість пенсії може розраховувати тільки на соціальну допомогу від держави.

180

Читайте нас у Facebook та Instagram