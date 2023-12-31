«Хворобливе марення»: у ГУР відреагували на дику заяву міноборони росії про удар по Харкову (відео)

В росії, яка завдавала масованих ударів по Харкову і 29 грудня, і увечорі 30 грудня, спрямувавши на середмістя балістичні ракети, заявили, мовляв, били по чергових «центрах прийняття рішень».

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В російському міноборони, схоже, вважають, що військові розвідники в країні, що воює, можуть запросто розташовуватися в центральному готелі міста, що знаходиться за кілька десятків кілометрів від кордону з рф та яке постійно перебуває під ворожим обстрілом.

Адже у заяві мо рф зазначено, що «високоточним ракетним ударом по колишньому готельному комплексу „Харків Палас“ знищено представників ГУР та ЗСУ», які брали безпосередню участь у плануванні удару по Бєлгороду, і що там «перебувало до двохсот іноземних найманців».

В ГУР Міноборони України назвали заяви росії хворобливою маячнею.



«Можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту рф і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник ГУР МОУ, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО „Кракен“, не постраждав», — заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов та нагадав, що загарбники вчергове атакувала цивільні обʼєкти у центрі Харкова.



«Це постійна практика рф і її терористичних ракетних ударів, які спрямовані саме проти цивільної інфраструктури і мирних мешканців. Усі інші заяви про уявні „ураження“ представників ГУР МОУ — чергова хвороблива фантазія людей, що живуть у паралельній реальності та ведуть геноцидну війну проти України, за що безумовно будуть покарані», — наголосив Андрій Юсов.

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Один з командирів підрозділу KRAKEN Сергія «Чілі» Величко також відповів на хворі фантазії пропагандистів рф. Він підтвердив, що жоден співробітник ГУР або боєць спецпідрозділу KRAKEN не постраждав.

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Нагадаємо, що у ніч проти 31 грудня ворог вдарив по Харкову дронами-камікадзе. Загалом у місті поранення отримали більше 20 містян.

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Фото поліції

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