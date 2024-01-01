Понад 360 тисяч окупантів ліквідовано з початку вторгнення ворога в Україну, — Генштаб

Розпочалася шістсот сімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії росії проти України.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 127 авіаційних ударів, здійснив 181 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомили в Генштабі.

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Минулої доби, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 96 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 66 ударних БпЛА.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

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На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області.

Також Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.

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Наші оборонці продовжують стримувати загарбників в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 5 ворожих атак поблизу Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

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На Херсонському напрямку протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пункт управління противника.

Втрати ворога:

Як повідомляли «ФАКТИ», в новорічну ніч Сили ППО України відбили російську атаку дронами-камікадзе типу Shahed, знищивши 87 з 90 цілей.

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