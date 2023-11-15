Кур'єр привезе додому: у «Дії» запустили нову послугу для автомобілістів

В Україні, де триває цифровізація, удосконалили послугу заміни посвідчення водія. Про це повідомили розробники «Дії».

«Водії, маємо для вас круті новини: тепер не треба їхати в сервісний центр МВС, щоб забрати документ! Замовте доставку водійського посвідчення у відділення Укрпошти чи кур’єром на будь-яку зручну адресу. Змінили прізвище, потрібно замовити пластик, бо плануєте виїхати за кордон, втратили водійське, отримали тимчасове посвідчення на 2 роки і хочете замінити його на постійне? Kind reminder, у Дії можна в кілька кліків подати заяву про заміну документа», — йдеться у повідомленні.

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Для того, щоб це зробити, потрібно авторизуватися у застосунку, перейти в меню «Послуги» та обрати «Заміна посвідчення водія» або натиснути на значок контекстного меню на цифровому водійському й вибрати «Замінити посвідчення». Потім треба зазначити причину заміни документа, тип посвідчення, спосіб доставки та указати контактні дані і підписати заяву.

«Будьте уважні, протягом 10 хвилин маєте оплатити послугу, інакше заява анулюється», — повідомили розробники.

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Як писали «ФАКТИ», українцям через «Дію» повідомлятимуть, чи мають вони право на субсидію.

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