Мессі-молодший оформив шикарний хет-трик за дитячу команду «Інтер Маямі» (відео)

Середній син легендарного чемпіона світу з футболу Ліонеля Мессі, який погуляв під час відпустки на весіллі сестри своєї дружини, 8-річний Матео у матчі одного з турнірів відзначився хет-триком за дитячу команду «Інтер Маямі», вразивши своєю майстерністю та технікою володіння м'ячем.

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У першому епізоді Мессі-молодший обігрався з партнером по команді і вгатив м'яч у дальній кут воріт. Під час другого голу Матео виграв дуель у захисника опонентів і розстріляв «рамку» суперника. А потім маленький талант посадив голкіпера опонентів на п'яту точку та ефектно забив свій третій м'яч.

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— Diario SPORT (@sport) December 31, 2023

До речі, Матео продемонстрував, що він не в тім'я битий ще в липні, коли його знаменитого батька представляли вболівальникам «Інтер Маямі». Поки легенда футболу ходив полем і вітав публіку, його син знущально прокинув м'яч легенді футболу між ніг і переможно підняв руки вгору. Мовляв, хто ще собі таке може дозволити.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі та його дружина Антонелла Рокуццо виховують трьох синів — 11-річного Тьяго, 8-річного Матео та 5-річного Чіро.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Матео Мессі вразив неймовірним дриблінгом та потраплянням у «дев'ятку».

Фото Instagram

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