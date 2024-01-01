Ще дві країни приєднаються до Шенгенської зони

Румунія та Болгарія будуть прийняті до Шенгенської зони з 31 березня 2024 року. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії. Раніше таке рішення ухвалили щодо Хорватії.

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У результаті успішних заявок двох країн громадяни Румунії та Болгарії зможуть подорожувати повітряним і морським транспортом без паспортів до країн Шенгенської зони, до якої входять 25 з 27 країн Європейського Союзу. До зони також входять чотири країни, асоційовані з ЄС: Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн. Рішення про скасування обов'язку громадян Румунії та Болгарії мати паспорти на сухопутних кордонах має бути ухвалене, як уточнили в Раді ЄС, «в розумні терміни».

Австрія раніше виступала проти прийняття Румунії та Болгарії, для чого була потрібна одностайність серед членів Шенгенської зони.

Перші країни приєдналися до Шенгенської зони в 1995 році, коли вперше було скасовано прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС.

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Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Європа повинна швидко змінити курс, інакше путін зруйнує проєкт Європейський Союз. А експерти не виключають, що росія може спробувати атакувати енергетичну систему Європи.

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