Політики не вірять путіну: Боррель заявив, що Європа повинна швидко змінити курс

Повна і остаточна перемога — це єдине, що цікавить володимира путіна в контексті України, заявив в інтерв'ю Guardian верховний представник ЄС із закордонних справ.

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Жозеп Боррель не сумнівається — путін не задовольниться частиною України і ситуацією, коли решта території перебуватиме у сфері впливу Євросоюзу.

«Він не припинить війну, особливо перед американськими виборами, які можуть створити набагато більш сприятливий для нього сценарій. Тож ми маємо бути готовими до конфлікту високої інтенсивності, який триватиме довго», — каже Боррель.

Водночас глава дипломатії ЄС стверджує, що кремль припустився значних помилок в оцінці обороноздатності України та готовності Європи допомогти зупинити агресію.

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«Він помилявся щодо волі Європейського Союзу. Він помилявся щодо сили трансатлантичного альянсу. Але він все ще тут. Він все ще готовий боротися, дозволити своїм людям вмирати, дозволити своїй армії і своєму народу страждати, тому що шляху назад немає», — попереджає Жозеп Боррель.

На його думку, росія ніколи не була здатна стати нацією (в сенсі громадянського суспільства). Вона завжди була імперією з царем, радами і тепер з путіним.

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«Це перманентна росія та її політична ідентичність, а отже, загроза для її сусідів — і для нас зокрема» — каже дипломат.

Жозеп Боррель підкреслює, що у війні йдеться про набагато більші ставки, ніж сама Україна — на кону існування Європейського Союзу.

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«Можливо, це той момент, коли ми повинні подивитися на небезпеку, яку несе велика держава, що загрожує нашій демократії, що загрожує самій Європі», — каже він і попереджає європейських лідерів: ми повинні швидко змінити курс, мобілізувати всі можливості. В іншому випадку, прогнозує Боррель, володимир путін переможе і великий проєкт Європейського Союзу буде зруйнований.

Раніше «ФАКТИ» публікували точку зору британського генерала: «путін довго не протримається, але наступник може бути ще гіршим».

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