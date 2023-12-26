росія може завдати удару по Європі саме в той момент, коли США опиняться «без лідера» і зможуть прийти на допомогу європейським державам тільки після деякої затримки. Про це інформує видання BILD з посиланням на власне джерело, у розвідці. Йдеться про період між відходом з посади нинішнього президента США на початку листопада 2024 року і вступом на посаду його потенційного наступника в січні 2025 року.

ВІДЕО ДНЯ

«Російська влада сподівається, що колишній президент Дональд Трамп знову займе Білий дім, оскільки за його правління може статися все, що завгодно», — пояснює співробітник розвідки.

Раніше Борис Пісторіус, міністр оборони ФРН, заявив в інтерв'ю WELT am SONNTAG, що Німеччині необхідно мати кращу підготовку до оборони країни: «Зараз у нас є близько п'яти-восьми років, за які ми повинні надолужити згаяне — як у збройних силах, у промисловості, так і в суспільстві».

Відомо, що Німеччина має намір до 2027 року перекинути до Литви чотири тисячі солдатів бундесверу: вперше в історії ФРН на постійній основі буде розміщено цілу бригаду на східному фланзі НАТО — поруч із кордоном із росією. Пісторіус також закликає відновити обов'язковий військовий призов у Німеччині.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що Шольц пообіцяв подальшу військову допомогу Україні, а генсек НАТО вважає, що Україна назавжди вийшла зі сфери впливу росії.

РЕКЛАМА

153

Читайте нас у Facebook та Instagram