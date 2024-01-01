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Можете запросто втратити: названо 5 речей, які не варто залишати в авто взимку

16:20 1 січня 2024
Скрипка в автомобілі

Багатьом власникам авто добре відомі лайфхаки щодо того, як зробити, щоб вікна в авто ніколи не пітніли.

Також до них буде варто додати список речей, які не варто залишати в салоні авто через їхню вразливість до низьких температур. Відповідний список наводить видання «Твоя машина».

1. Електричні пристрої

Мова йде про смартфони, ноутбуки, планшети та інше приладдя, обладнані літій-іонними акумулятори.

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Причина: оскільки останні чутливі до холоду, їх розряджання може прискоритись, зменшуючи термін служби.

2. Напої

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Замерзання та розширення рідини у скляній тарі може призвести до її руйнування, що вплине на стан авто.

3. Консерви

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Тут діє аналогічне застереження.

4. Ліки

Таблетки та інші медикаменти можуть втратити свою ефективність під впливом низьких температур.

5. Предмети з дерева

Не лишайте в салоні дерев’яні іграшки і музичні інструменти, адже низькі температури можуть спричинити появу тріщин у деревині, порушуючи її цілісність.

Нагадаємо, що «ФАКТИ» писали також, як діяти при виникненні запаху бензину в салоні автівки.

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