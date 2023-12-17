Щоб вікна в авто ніколи не пітніли: несподіваний лайфхак для водіїв

Автоексперти пропонують водіям різноманітні лайфхаки, які полегшують життя особливо в холодну пору року, коли власники автівок стикаються з низкою проблем, наприклад, із заледенінням лобового скла.

РЕКЛАМА

Також проблемою може стати запотівання вікон в автівці. У якості одного із засобів запобігання цьому, як пише uaportal.com з посиланням на Santeplusmag, може застосовувати звичайну зубну пасту чи крем для гоління.

Насамперед необхідно протерти вікна автомобіля сухою тканиною, а потім нанести один із засобів за допомогою м'якої тканини й ретельно натерти внутрішню частину скла. Іншою ганчиркою радять видалити залишки пасти або крему. Після цього на вікнах залишиться тонкий шар засобу, який й запобігатиме запотіванню.

Раніше фахівці дали п`ять порад щодо економії пального взимку.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

192

Читайте нас у Facebook та Instagram