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Щоб вікна в авто ніколи не пітніли: несподіваний лайфхак для водіїв

14:52 17 грудня 2023
Лобове скло

Автоексперти пропонують водіям різноманітні лайфхаки, які полегшують життя особливо в холодну пору року, коли власники автівок стикаються з низкою проблем, наприклад, із заледенінням лобового скла.

Також проблемою може стати запотівання вікон в автівці. У якості одного із засобів запобігання цьому, як пише uaportal.com з посиланням на Santeplusmag, може застосовувати звичайну зубну пасту чи крем для гоління.

Насамперед необхідно протерти вікна автомобіля сухою тканиною, а потім нанести один із засобів за допомогою м'якої тканини й ретельно натерти внутрішню частину скла. Іншою ганчиркою радять видалити залишки пасти або крему. Після цього на вікнах залишиться тонкий шар засобу, який й запобігатиме запотіванню.

Раніше фахівці дали п`ять порад щодо економії пального взимку.

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Фото Pixabay

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