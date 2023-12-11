З'явився запах бензину в салоні автівки: чим це небезпечно, у чому причина і що потрібно зробити насамперед

Автоексперти часто діляться корисними лайфхаками, наприклад, з приводу того, що робити, якщо взимку у автомобіля примерзли колодки, а також дають поради автолюбителям, звертаючи увагу на низку проблем у машинах.

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Однією із таких проблем може стати сильний запах бензину в салоні. Це не тільки шкідливо для здоров'я, але може свідчити про несправності машини. Основними причинами, як пише hyser.com.ua, можуть бути:

Витік палива.

Причини можуть бути різними, зокрема, пошкодження паливного бака, паливопроводів, бензонасоса, форсунок або свічок запалювання.

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Несправність каталітичного нейтралізатора.

Каталізатор призначений для очищення вихлопних газів від шкідливих речовин. Однак за несправності він може почати пропускати пари бензину в салон.

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Несправність адсорбера.

Адсорбер — пристрій, який затримує пари бензину з паливного бака. При несправності адсорбера пари бензину можуть просочуватися до салону.

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Якщо ви відчули запах бензину в салоні автомобіля, необхідно:

Негайно зупинити автомобіль у безпечному місці.

Провітрити салон.

Оглянути автомобіль на наявність витоків палива. Якщо ви виявили витік, негайно припиніть рух автомобіля та викличте евакуатор. Якщо ви не виявили витоку палива, зверніться до автосервісу для діагностики.

Для того, щоб самостійно перевірити автомобіль на наявність витоку палива, потрібно:

Оглянути підкапотний простір, звернувши увагу на наявність плям палива, слідів підтікання або пошкоджень паливних магістралей.

Перевірити паливний бак, оглянути горловину баку на наявність ушкоджень чи тріщин.

Перевірити паливні магістралі на наявність пошкоджень чи ослаблення з'єднань.

Перевірити бензонасос.

Щоб уникнути цієї проблеми, експерти радять регулярно перевіряти паливну систему автомобіля, заправляти машину якісним паливом, не допускаючи переливу.

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Фото Pixabay

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