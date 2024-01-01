Зіштовхнув приятеля з балкону на 9-му поверсі: у Тернополі святкування Нового року завершилося трагедією

У Тернополі в перший день 2024 року чоловік випав з 9-го поверху багатоповерхового будинка. Все сталося рано вранці, поінформували в обласній поліції.

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На виклик прибула слідчо-оперативна група та працівники профільних служб. На місці події виявили тіло чоловіка без ознак життя. Медики констатували його смерть. Загиблим виявився 27-річний тернополянин.

Вже невдовзі було встановлено, що потерпілий святкував Новий рік у компанії знайомих в одній із квартир. Імовірно, він вступив у суперечку з кимось з учасників вечірки, з яким вони разом стояли на балконі, і той штовхнув свого опонента.

«У результаті потерпілий не втримався та випав з 9 поверху», — йдеться в оперативному повідомленні.

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Зловмисника поліцейські затримали, а його дії кваліфікували як вбивство через необережність. Розслідування триває.

Нагадаємо, що в листопаді як вбивство через необрежність кваліфікували вбивство підлітка на Прикарпатті — його застрелили під час гурткового заняття зі стрільби по мішенях із пневматичної гвинтівки.

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