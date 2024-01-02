Дрон врятував полоненого бійця ЗСУ: як це було (відео)

Періодично в мережу викладають кадри, зняті українськими бійцями-«дроноводами». Так широкому загалу стало відомо про черговий військовий злочин росіян — розстріл полонених бійців ЗСУ, які були змушені здатися через брак БК.

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А у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді розповіли про те, як оператор зміг врятувати українського воїна, який опинився у полоні ворога. Окупанти зайняли окопи, в яких раніше знаходилися українці. Бійцю, який опинився у ворога, зв`язали руки та залишили його в окопі.

Спочатку десантники успішно ліквідували чимало окупантів за допомогою скидів, а потім помітили зв’язаного українського військовослужбовця — бійця іншої бригади.

«Наш оператор дрона з позивним „Кевін“ почав привертати увагу того полоненого — миготіти вогниками на „Мавіку“. Хлопець на землі зорієнтувався, зрозумів, що це свої й почав йти за нашим дроном, — розповідає командир групи безпілотних систем „Шериф“. — Коли ми так виводили нашого побратима, то він зустрівся зі ще одним вцілілим „орком“. Росіянин не бачив нашу „пташку“, на якій ще була одна граната, почав руками махати українському солдату, мовляв, повернись. Тоді „Кевін“ скинув на окупанта гранату та затрьохсотив його, і далі продовжив виводити побратима до його підрозділу».

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Раніше в ССО ЗСУ розповіли, як українські бійці захопили в полон військових ворога — окупанти «зависли» на деревах після підриву Каховської ГЕС. Було заснято, як ворог почав обстрілювати човен, куди вантажили полонених.

Фото — скріншот

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