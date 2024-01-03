Російські терористи обстріляли село під Запоріжжям: загинули двоє людей

Російські війська обстріляли село Плавні Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Через обстріл, за його інформацією, загинули двоє людей.

«Ворожий артилерійський снаряд забрав життя двох жителів села Плавні — 54-річного чоловіка та 63-річної жінки», — розповів він.

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Крім того, за словами голови ОВА, окупанти гатили по 23 населених пунктах Запорізької області, зафіксовано 134 удари. Зокрема, 110 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Зазначимо, що вчора, 2 січня, російсько-терористичні війська накрили авіабомбами місто Оріхів Запорізької області. Ударом було пошкоджено будинок, зруйновано цілий під'їзд. Також було поранено місцеву мешканку. Зазнав ворожих ракетних ударів і Харків — в Основ'янському районі міста було зруйновано школу.



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