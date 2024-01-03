Бійці ЗСУ відправили до пекла майже 700 росіян, а також збили 73 ракети і 36 дронів ворога, — Генштаб

Російський ворог намагається за будь-яку ціну досягти успіхів на полі бою, при цьому завдає ракетних і артилерійських ударів не лише по позиціях і укріпленнях ЗСУ, але й по цивільних об'єктах в Україні, ігноруючи закони і звичаї ведення війни. Внаслідок терористичних атак, на жаль, є загиблі та понад 130 поранених цивільних, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових та багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

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Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. всього протягом минулої доби ворог завдав 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу «Shahed-136/131», здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на основних оперативних напрямках війни наступна:

Куп’янський — українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ;

Бахмутський — відбито 6 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

Авдіївський — протягом минулої доби відбито 8 атак поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. А на південно-східному напрямку від Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне положення;

Запорізький — відбито нову атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. А в районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції;

Херсонський — ворог здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

На Лиманському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.



Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В результаті за добу на українській землі було ліквідовано ще близько 700 окупантів, 7 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, а також 73 крилатих ракети і 36 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 пункти управління, артилерійську систему, радіолокаційну систему та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

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Нагадаємо, напередодні українські воїни розповіли, як оператор БПЛА зміг врятувати українського воїна, який опинився у полоні ворога.

Фото Генштабу ЗСУ

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