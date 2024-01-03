М’ясних атак поменшало: бригадний генерал розповів про зміну тактики ворога на двох напрямках війни

Російські загарбницькі війська останнім часом дещо зменшили кількість своїх піхотних атак (їх ще називають «м'ясними» через велику кількість втрат особового складу), натомість активніше завдають авіа- і артилерійських ударів.

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Про таку тенденцію розповів командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він також констатував, що нині найбільша активність авіації і артилерії ворога зберегіється на Авдіївському і Мар'їнському напрямках, де лише за минулу добу зафіксовано 25 бойових зіткнень із Силами оборони.

«У цілому, за минулу добу противник завдав 25 авіаударів, провів 25 бойових зіткнень та здійснив 937 артобстрілів», — розповів Тарнавський.

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Втрати ворога на цьому напрямку протягом доби 2 січня склали 386 осіб. Також було знищено 40 одиниць різної військової техніки.

Нагадуємо, що наприкінці року бригадний генерал Тарнавський заявив в інтерв'ю Reuters, що хоча російські війська мають певні проблеми з артилерійськими боєприпасами, вони ведуть артилерійський вогонь зі швидкістю, що в п'ять-сім разів перевищує швидкість українських військ.

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