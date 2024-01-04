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Актриса «95 кварталу» вибачилася за скандальний новорічний номер із «переселенкою зі Скадовська» (відео)

10:05 4 січня 2024
Ірина Гатун

Актриса Ірина Гатун, яка опинилася в центрі скандалу через номер із «переселенкою зі Скадовська» у «Вечірньому кварталі» на «1+1», вибачилася перед тими, «кого це справді зачепило».

На своїй сторінці в соцмережах вона спробувала пояснити, що номер був не про образу людей, а про те, що треба говорити українською, навіть якщо це не одразу виходить. У той же час вона заявила, що ті, хто «піднімає хейт», підіграють путіну і що вони, як і господар кремля, — «х…ло».

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Ще один актор «Вечірнього Кварталу» Юрій Великий, висловивши особисту позицію, визнавав, що вибір Скадовська для гумористичного номера був недоречним, насамперед через нинішній статус міста, яке перебуває під російською окупацією. І додав, що «якби смішний каламбур вийшов із назви будь-якого іншого українського міста, в якому люди більше говорили російською, була б назва цього міста».

На номер різко відреагував мер тимчасово окупованого Скадовська, а головна редакторка онлайн-видання «Кавун. City» подала скаргу на телеканал до Комісії з журналістської етики.

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Фото — скріншот

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