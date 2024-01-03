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«Хотіли замотивувати російськомовних людей переходити на українську»: в «Кварталі 95» відповіли на критику щодо номеру про Скадовськ

18:01 3 січня 2024
Юрій Великий та Ірина Гатун у скандальному номері «Кварталу 95»

Популярний актор «Вечірнього Кварталу» Юрій Великий зреагував на хвилю критики, яка виникла після новорічного випуску з недолугими жартами про переселенців із Скадовська. У своєму дописі в мережі він висловив особисту позицію та пояснив ідею номера, який викликав обурення.

«Якби смішний каламбур вийшов із назви будь-якого іншого українського міста, у якому люди більше розмовляли російською, була б назва цього міста», — написав актор.

Великий визнає, що вибір Скадовська для гумористичного номеру був недоречним, зокрема через нинішній статус міста, який знаходиться під російською окупацією. Проте актор каже, що мета номеру була не в образі чи глузуванні, а в позитивному повідомленні щодо важливості використання української мови.

Актор відзначив, що основна ідея номеру полягає в тому, що нікому не слід соромитися робити помилки, розмовляючи українською мовою. Зазначивши, що реакції на гумор різні, він підкреслив, що спробував збудувати меседж, який мотивує російськомовних переходити на українську.

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«Я та мої колеги вклали у цей номер виключно позитивний меседж, з метою замотивувати російськомовних людей переходити на українську», — додає актор.

І кінці посту Юрій Великий вибачився, якщо номер образив почуття глядачів та особливо тих, хто знаходиться в окупації.

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Раніше «ФАКТИ» публікували обурення недолугими жартами та відсутністю вибачень від каналу «1 +1» і «Кварталу 95» головного редактора «Української правди» Севгіль Мусаєвої.

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