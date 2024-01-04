Світоліна виграла в Новій Зеландії неймовірний поєдинок у ексчемпіонки US Open (відео)

У четвер, 4 січня, перша ракетка України Еліна Світоліна (25-а у світовому рейтингу), яка перемогла Каролін Возняцькі і розкрила таємницю свого нового тату, продовжила переможний виступ на турнірі WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія), що проводиться з 1956 року та має призовий фонд 267 тисяч доларів.

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У неймовірному трисетовому поєдинку, який тривав майже три години, 29-річна одеситка зламала опір чемпіонки US Open-2021 21-річної Емми Радукану з Великобританії (301-а). У першому сеті українка безнадійно поступалася — 1:5, але взяла п'ять (!) геймів поспіль та вийшла вперед — 6:5. Але все ж таки на тай-брейку успіх посміхнувся уродженці Канади — 7:6 (5). У другій партії вже Радукану була близька до підсумкового успіху — 6:5, але Еліна не зламалася та виграла тай-брейк — 7:6 (3). А ось у вирішальному сеті Світоліна за підтримки чоловіка Гаеля Монфіса просто змела свою непоступливу суперницю — 6:1. До речі, раніше одеситка програла три поспіль матчі з суперницями з Великобританії.

Вихід до чвертьфіналу турніру приніс Еліні 6 608 доларів призових. Путівку до півфіналу Світоліна оскаржить у поєдинку з 25-річною чешкою Марі Боузковою (36-а), яка розгромила американку Аманду Анісімову (373-а) — 6:0, 6:1. У попередні роки Еліна виграла у Марі два з трьох очних поєдинків. Останній раз вони зіграли одна з одною у першому колі Australian Open-2021, коли Світоліна виявилася сильнішою у двох сетах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна увійшла до двадцятки тенісисток, які заробили найбільше за кар'єру.

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Фото WTA

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