Українська розвідка знищила бойовий літак росіян на аеродромі у Челябінську, — ЗМІ

В грудні минулого року українські бійці знищили за один день три ворожих винищувачів-бомбордувальників Су-34. Втім, російські літаки нищаться не лише на фронті, а й у глибокому тилу.

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Як повідомляє «Українська правда», посилаючись на співрозмовників в українських спецслужбах, у ніч проти 4 січня на аеродромі «Шагол» у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

«Констатуємо, що ворожий літак згорів», — стверджує джерело та зазначає, що за цим стоїть Головне управління розвідки МОУ.

Нагадаємо, що у середині грудня минулого року безпілотники ЗСУ атакували російський військовий аеродром під Ростовом.

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Фото з Вікіпедії



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