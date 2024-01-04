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Події

Українська розвідка знищила бойовий літак росіян на аеродромі у Челябінську, — ЗМІ

11:09 4 січня 2024
Су-34

В грудні минулого року українські бійці знищили за один день три ворожих винищувачів-бомбордувальників Су-34. Втім, російські літаки нищаться не лише на фронті, а й у глибокому тилу.

Як повідомляє «Українська правда», посилаючись на співрозмовників в українських спецслужбах, у ніч проти 4 січня на аеродромі «Шагол» у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

«Констатуємо, що ворожий літак згорів», — стверджує джерело та зазначає, що за цим стоїть Головне управління розвідки МОУ.

Нагадаємо, що у середині грудня минулого року безпілотники ЗСУ атакували російський військовий аеродром під Ростовом.

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Фото з Вікіпедії

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