Відомий волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco), який нещодавно озвучив своє розуміння нинішньої ситуації на фронті, розповів про недостатню кількість піхоти у підрозділах та інші проблеми у ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

«Піхоті треба справедливість.

Пару днів потому в мене було спілкування в каментах з Тімофеєм Міловановим, на тему посту, де він розповідав о військових, які при ньому на заправці спілкувались про те, що треба повернутись та розвалити можновладців. Ну і пост на тему «ох ці агресивні військові, вони вже є проблемою і треба визнати це зараз».

Я вказав Тімофею, що така позиція і приведе до зіткнень військових та влади, якщо нічого не робити, тому правильніше б було сказати про проблеми які зараз тригерять військових і вирішувати ці проблеми, а не закривати на них очі, а потім заявляти що то військові якісь не такі.

РЕКЛАМА

Але Тімофей мене не почув, бо я занадто агресивний, а він знає що таке війна, він там був, тому не треба чогось йому розповідати, тому кароч пішов я лісом зі своєю думкою. Недостатньо я орієнтуюсь в питанні.

Спочатку було спілкування про привілегірованих платників податків. А сьогодні Тімофей запропонував вибирати тих хто піде воювати по лотереї.

РЕКЛАМА

Я вискажу свою думку, а то бачу для деяких представників влади вона дуже складна, вони досі не бачуть реальность.

На фронті ситуація дуже складна зараз. І складна вона саме за недостатньої кількості піхоти по підрозділам. І все частіше я чую фразу «Хтось за це повинен бути відповідальним». Тому що спочатку в кінці контрнаступу у восени, армія неочікувано побачила, що піхота після заміни воєнкомів почала поступати просто дуже малими партіями. Що вже могло стати проблемою, але на неї хтось закрив очі. Почав створюватись дефіцит. Потім вже стало все дуже погано, але ті кроки що робляться (вже більше двох місяців ЗСУ стоїть майже без резервів і з неукомплектованими підрозділами) не є швидкими.

РЕКЛАМА

В результаті ми бачим критику командування від влади, але поки ніхто з них не розповів як можна бути ефективним, коли ти прийшов з своїм підрозділом в зиму, в тебе багато санітарних втрат по підрозділам, суто по погоді, і позицію яку треба тримати десять бійців, тримає четверо, а на ротацію повинні прийти взагалі троє, бо інші вже або чергували, або санітарні, або поранені. І ця піхота знає, що на цю позицію буде сьогодні три-чотири штурми тільки потому що окупанти знають, що в нас не вистачає піхоти в окопах. Був би резерв — весь би цей наступ на Авдіївку закінчився би ще до нового року.

Але ніт.

Влада проводить консультації, влада шукає варіанти, влада дискутує, влада уходить на свята на відпочинок…

Кожен день, такий безцінний, який вигризають некомплектні підрозділи ЗСУ витрачається на те, щоб таки залишити клас привілегірованих, та клас народжених для війни.

І це бачить піхота.

Влада заявляє що немає грошей на мобілізацію. То ж може з цієї причини не проводили ії? А на що тоді сподівалися? Що за. бані двома роками війни люди будуть воювати далі? Продавайте золотовалютні резерви, робить що завгодно, але виконайте ту функцію, яка потрібна для спасіння країни. Чи ви вважаєте що це складніше, ніж захищати країну в окопах?

І це при тому що коли піхотинця відпускають додому, то він приїзжає в заповнені «чоловєйнікі», де не можна проїхати від припаркованого транспорту, бачить велику кількість здорових людей, які живуть собі далі звичайним життям, і розуміє що поки він воював, люди вирішили свої питання з повістками та живуть собі далі.

І в цьому він теж винить владу.

Результат такої політики дуже простий. Армія починає втрачати віру во владу і акцентуватись на тому, хто з нею. Тому авторитет Залужного високий серед військових, а рівень підтримки Зеленського падає. І це погано, бо армія повинна довіряти свойому Верховному головнокомандувачу. Це база.

Також накручується ненависть проти уклоністів, тих, хто їх кинули на призволяще. І це теж неправильно, не кожний чоловік що гуляє вулицями мірного міста- уклоніст. Але несправедливість формує ворогів повсюди.

Влада не може задовольнити логічний запит армії на справедливість.

В армії багато людей які пішли захищати свою країну, бо вони вірили що захищати повинен кожен громадянин. Заможній та бідний. Хто платив багато податків, та небагато. І якщо зробити привілегірований клас, вони перші скажуть: — А, так тут такі правила? Я міг не воювати, а відкупитись? Так воно працює? Скажіть скільки треба заплатити, і я пішов нах. р, я не за таку країну прийшов вмирати.

Зараз дуже складна ситуація, партнери дуже срочно біжать допомогати нам, щоб ми не впали. ЗСУ тримається і постійно дивиться по перехопленнях, як окупанти мотивують свої підрозділи тим, що в нас невистачає людей, і треба нас дожати.

І ми розуміємо що люди в підрозділах швидко не зʼявляться. Це ще 2−3 місяця. Але вже пройшло майже 2 місяця з початку російського наступу. І піхота питає- хто за це повинен відповісти?

Автор фрази «піхоті потрібна справедливість» — один з моїх бійців. Вища освіта, немаленький бізнес, прибуток сильно вище середнього по країні. Двічі поміняв свій взвод під Бахмутом. Був контужений, пару раз ледве не загинув, зараз воює зі мною. По всім показникам що зараз аналізуються- він з тих, хто повинен надіятись на відстрочку, як привілегірований.

Але він тут. Тому що вірить, що захищати свою країну- це обов'язок кожного. Що потрібні рівні правила. Потрібна чесна система. І це виправить ситуацію. І дасть мотивацію піхоті, яка почала ії втрачати. Дасть хоч і неприємну- але єдність.

Або потім писати пости про те які агресивні військові, буде вже пізно", — написав він.

Фото з сайту «Демсокири»

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

180

Читайте нас у Facebook та Instagram