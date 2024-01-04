Постраждали за правду: стало відомо, скільки українських журналістів викрадено на окупованих територіях

У міжнародному списку ув’язнених медійників — 17 незаконно заарештованих росією на тимчасово окупованих територіях українських журналістів. Про це повідомляє Європейська федерація журналістів (EFJ).

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Серед українських журналістів, яких утримує рф:

• Амет Сулейманов;

• Асан Ахтемов;

• Дмитро Хилюк;

• Ернес Аметов;

• Ірина Данилович;

• Ірина Левченко;

• Марлен Асанов;

• Осман Аріфмеметов;

• Ремзі Бекіров;

• Рустем Шейхалієв;

• Сергій Цигіпа;

• Сервер Мустафаєв;

• Сейран Салієв;

• Тимур Ібрагімов;

• Вікторія Рощина;

• Вілен Темерьянов;

• Владислав Єсипенко.

Більшість затриманих українців — кримчани.

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Таким чином росія стала країною, яка ув’язнює найбільше журналістів у Європі — зараз там утримують 40 представників ЗМІ, заарештованих у самій рф та в окупованих регіонах України. Загалом список EFJ налічує 108 осіб.

«Хоча загальна кількість затриманих журналістів у Європі дещо зменшилася порівняно з минулим роком (108 замість 124), репресії значно посилилися в деяких країнах, таких як Азербайджан, де кількість затриманих журналістів зросла майже в чотири рази, а також у Росії, що цього року стала країною, яка ув’язнює найбільше журналістів у Європі (загалом 40, у Росії та окупованій Україні)», — зазначають у федерації.

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Як писали «ФАКТИ», у травні минулого року у полон до ворога потрапили журналістка Ірина Левченко та її чоловік Олександр, які після широкомасштабного вторгнення залишилися у Мелітополі. В минулому Ірина Левченко багато років співпрацювала з виданням «Факти та коментарі». Вона була спеціальним кореспондентом редакції в Запорізькій області.

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