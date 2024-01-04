Постраждали за правду: стало відомо, скільки українських журналістів викрадено на окупованих територіях
У міжнародному списку ув’язнених медійників — 17 незаконно заарештованих росією на тимчасово окупованих територіях українських журналістів. Про це повідомляє Європейська федерація журналістів (EFJ).
Серед українських журналістів, яких утримує рф:
• Амет Сулейманов;
• Асан Ахтемов;
• Дмитро Хилюк;
• Ернес Аметов;
• Ірина Данилович;
• Ірина Левченко;
• Марлен Асанов;
• Осман Аріфмеметов;
• Ремзі Бекіров;
• Рустем Шейхалієв;
• Сергій Цигіпа;
• Сервер Мустафаєв;
• Сейран Салієв;
• Тимур Ібрагімов;
• Вікторія Рощина;
• Вілен Темерьянов;
• Владислав Єсипенко.
Більшість затриманих українців — кримчани.
Таким чином росія стала країною, яка ув’язнює найбільше журналістів у Європі — зараз там утримують 40 представників ЗМІ, заарештованих у самій рф та в окупованих регіонах України. Загалом список EFJ налічує 108 осіб.
«Хоча загальна кількість затриманих журналістів у Європі дещо зменшилася порівняно з минулим роком (108 замість 124), репресії значно посилилися в деяких країнах, таких як Азербайджан, де кількість затриманих журналістів зросла майже в чотири рази, а також у Росії, що цього року стала країною, яка ув’язнює найбільше журналістів у Європі (загалом 40, у Росії та окупованій Україні)», — зазначають у федерації.
Як писали «ФАКТИ», у травні минулого року у полон до ворога потрапили журналістка Ірина Левченко та її чоловік Олександр, які після широкомасштабного вторгнення залишилися у Мелітополі. В минулому Ірина Левченко багато років співпрацювала з виданням «Факти та коментарі». Вона була спеціальним кореспондентом редакції в Запорізькій області.6