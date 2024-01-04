38.31 / 39.02 41.95 / 42.83
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«Людського фактора» більше не буде: в Україні змінять правила розмитнення авто

20:10 4 січня 2024
Авто

В Україні, де нещодавно зросли суми пенсійного збору за першої реєстрації автомобіля, у Верховній Раді зареєстрували новий законопроект щодо розмитнення авто в «Дії». Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу додатку.

«Одне найпопулярніших запитань: „Діє, коли вже буде розмитнення авто онлайн?“. Розповідаємо. Парламент отримав на розгляд проєкт закону № 10380, який прибирає людський чинник з процесу розмитнення вживаних легкових авто й переносить цей процес у Дію. Після ухвалення законопроєкту громадяни подаватимуть електронну митну декларацію в застосунку Дія, а бізнес — на порталі», — йдеться у повідомленні.

В законопроєкті пропонується створити Базу даних митної вартості легкових автомобілів на основі даних митниці. Там буде митна вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і обʼєм двигуна.

«Весь процес розмитнення буде онлайн. Навіть митну декларацію Дія допоможе заповнити — підтягне інфо про автівку за VIN-кодом. А детальний алгоритм розмитнення через Дію залишили на інфографіці. З нетерпінням чекаємо на підтримку та ухвалення законопроєкту, щоб українці отримували державні послуги ще швидше. А головне — без корупційних схем на митниці», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як в Україні зареєструвати розмитнену автівку.

РЕКЛАМА

164

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

торт

Торт «Ідеал»: черговий святковий рецепт за лічені хвилини

метро

Багатостраждальна «синя» гілка київського метро: стало відомо, якій ділянці потрібен плановий ремонт

Підозрюваний у вбивстві

У Києві зловили серійного вбивцю, на рахунку якого може бути понад 10 жертв — ЗМІ (фото)

карти

Близнюкам — «Паж жезлів», а Стрільцям — «Лицар кубків»: що обіцяє фінансовий гороскоп Таро на рік

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту