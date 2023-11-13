Як в Україні зареєструвати розмитнену автівку: адвокат дав поради

Після розмитнення автомобіля потрібно пройти сертифікацію транспортного засобу, далі варто звернутися до Експертної служби МВС для дослідження автівки та отримання висновку. Цей висновок містить інформацію про справжність ідентифікаційних номерів машини та реєстраційних документів, пояснює адвокат Олександр Головченко.

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Після цього власник авто отримує талон попереднього запису до сервісного центру МВС. Його можна отримати або у терміналі, що знаходиться в сервісному центрі МВС, або через Е-ЗАПИС.

Для першої реєстрації ввезеного з-за кордону авто необхідно подати до сервісного центру МВС такі документи: паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації (можна надати в електронній формі в застосунку «Дія») або посвідку на проживання; ідентифікаційний номер платника податків; нотаріально посвідчену довіреність (у разі звернення уповноваженої особи від імені власника); документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торгівельної організації — договір купівлі-продажу); реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави; документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (сертифікат відповідності); висновок про експертне дослідження транспортного засобу.

Після реєстрації транспортного засобу власник або уповноважена ним особа отримує номерний знак і свідоцтво про реєстрацію авто в Україні. При першій реєстрації легкового автомобіля, додає Головченко, сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Він залежить від вартості легкового транспортного засобу, яка зазначена у митній декларації. Якщо вартість авто не перевищує 442 860 грн, то сплачується 3%, якщо вартість авто від 442 860 грн до 778 360 грн, сплачується 4%, якщо вартість авто перевищує 778 360 грн, сплачується 5%.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що ветеранам війни можуть дозволити безмитне ввезення автомобілів з-за кордону.

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