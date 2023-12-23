З 2024 року в Україні зростуть суми пенсійного збору за першої реєстрації автомобіля: скільки доведеться заплатити

В Україні, де раніше відбулися зміни в процесі перереєстрації транспортних засобів, з 1 січня 2024 року зміняться суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових авто, пише УкрАвтопром.

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Так, розмір збору залежить від суми прожиткового мінімуму, який з 1 січня становить 3028 грн. Збір сплачується у розмірі, залежно від вартості легкового автомобіля.

Отже, з 1 січня 2024 року українським автомобілістам доведеться платити:

3% - якщо вартість легкового автомобіля не перевищує або дорівнює 499 620 грн (тобто до 14 988 грн);

4% - якщо вартість легкового авто більше 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн (тобто до 35 125 грн);

5% - якщо вартість більше 878 120 грн (тобто від 43 906 грн).

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