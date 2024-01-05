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Україна

Ворог атакує Україну з повітря: що відомо про цілі, збиті ППО

8:12 5 січня 2024
ЗСУ

В ніч на 5 січня росіяни знов атакували Україну, в багатьох областях працювала ППО.

Зокрема, вночі над Дніпропетровською областю наші захисники збили 6 «шахедів», всі — у Криворізькому районі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Уламки впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав.

«Також продовжувався терор Нікопольщини. Ворог тричі обстрілював з важкої артилерії — райцентр, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Загалом випустив більш ніж десять снарядів. На щастя, там також минулося без загиблих і поранених», — йдеться у повідомленні.

Вранці 5 січня війська росії знову випустили по території України кілька груп дронів, атака триває.
Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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«На півдні йшла бойова робота. Ми спостерігали дві хвилі атак. Перша тривала три години. Через дві години почалася нова хвиля. Бойова робота та збиття продовжуються», — заявила Гуменюк.

За її словами, робота Сил оборони по «шахедам» була результативною. Сили ППО змогли знищити щонайменше 10 ударних безпілотників, по чотири у Херсонській та Дніпропетровській областях, а також по одному — у Кіровоградській та Миколаївській.

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«На жаль, не обійшлося без влучень. Цього разу ворог бив по сільськогосподарських об'єктах та цивільних установах. Це і ангари для зберігання зерна, і будинки культури. На жаль, попередньо є поранені», — додала вона.

Зараз тривога ще триває в Хмельницькій та Тернопільській областях.

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Вчора ворог обстріляв Харків. Одна ракета влучила в школу, будівля обвалилася. Окупанти також завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області, у місті великі руйнування, є загиблий та постраждалі.

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