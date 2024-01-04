Потужні вибухи пролунали в Євпаторії та Севастополі: одна з ракет вдарила по військовій частині
Після пожежі на російському аеродромі «Шагол», де горів тактичний бомбардувальник Су-34, в окупованому Криму пролунали потужні вибухи через удар Повітряних Сил ЗСУ. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
«2-го січня міністерство брехні рф відзвітувало про ураження російськими ракетами „бункера із заступником Головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ“. Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня і вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу!» — написав він.
Як повідомляє «Крымский ветер», удар прийшовся по військовій частині ППО поряд із Затишним під Євпаторією. Також ракета влучила у військову частину в Юхариній балці в окупованому Севастополі.
Як повідомляє СтратКом ЗСУ, було уражено командний пункт з’єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно Збройні сили України знищили великий десантний корабель рф «Новочеркаськ» в окупованому Криму.569