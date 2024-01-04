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Потужні вибухи пролунали в Євпаторії та Севастополі: одна з ракет вдарила по військовій частині

18:46 4 січня 2024
Атака по окупантах в Криму

Після пожежі на російському аеродромі «Шагол», де горів тактичний бомбардувальник Су-34, в окупованому Криму пролунали потужні вибухи через удар Повітряних Сил ЗСУ. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

«2-го січня міністерство брехні рф відзвітувало про ураження російськими ракетами „бункера із заступником Головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ“. Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня і вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу!» — написав він.

Як повідомляє «Крымский ветер», удар прийшовся по військовій частині ППО поряд із Затишним під Євпаторією. Також ракета влучила у військову частину в Юхариній балці в окупованому Севастополі.

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Як повідомляє СтратКом ЗСУ, було уражено командний пункт з’єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Збройні сили України знищили великий десантний корабель рф «Новочеркаськ» в окупованому Криму.

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