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Події

В Кривому Розі горіла багатоповерхівка: постраждали троє дітей

13:25 5 січня 2024
рятувальники

У Кривому Розі, по якому ворог майже щодня запускає крилаті ракети та дрони, сталася пожежа у багатоповерхівці.

У Саксаганському районі міста на вулиці Співдружності внаслідок вогню постраждали жінка та троє маленьких дітей — двоє хлопчиків та дівчинка, повідомили в ДСНС.

«Займання виникло на останньому поверсі багатоповерхівки в Саксаганському районі міста Кривий Ріг», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі, за даними вогнеборців, постраждали мешканці квартири: 74-річна бабуся та її онуки — двоє хлопчиків — 2017 та 2023 років народження, і дівчинка 2020 року народження.

Попередньо, вони отруїлися чадним газом та отримали опіки.

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«Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Пожежу ліквідовано», — констатували у ДСНС.

Зазначимо, в Україні час від часу трапляються, на жаль, пожежі за участю дітей. Не рідкісні випадки їхньої смерті у вогні. Наприклад, у Вінницькій області 7 жовтня через пожежу загинули двоє дітей, ще троє були врятовані. На Закарпатті у приватному будинку живцем згоріли двоє дітей.

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