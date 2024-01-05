Годував окупантів у Херсонській області: в Києві спіймали бізнесмена-зрадника

Співробітники СБУ в Києві затримали чергового зрадника, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії рф.

Як повідомили в спецслужбі, була зібрана доказова база на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні.

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Бізнесмена затримали у столичній квартирі його сина, де він переховувався та планував втечу до росії.

За даними слідства, підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах рф.

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Зокрема, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України.

Повідомляється, що у травні 2022 року бізнесмен організував «перереєстрацію» агрокомпанії в окупаційному «управлінні федеральної податкової служби рф по Херсонській області».

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З того часу підприємство щомісяця сплачує до бюджету рф понад 100 тис. російських рублів «податків».

Крім цього, ця агрокомпанія є однією з провідних у регіоні фінансових донорів російського «фонду підтримки учасників сво», який був створений указом путіна у квітні 2023 року.

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Також задокументовано, що бізнесмен передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.

Командування окупаційних угруповань росії використовує логістичні ангари для зберігання власного озброєння, боєприпасів та бойової техніки, серед яких російські самохідні артустановки та реактивні системи залпового вогню, які здійснюють обстріли по території Бериславського району.

Під час обшуків за місцем перебування затриманого у Києві вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці грудня співробітники СБУ затримали колаборантку, яка під час окупації Херсона «здавала» українських патріотів за відмову «голосувати» на псевдовиборах.

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