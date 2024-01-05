росія зараз веде війну в найгіршому радянському стилі: військовий експерт про втрати російської армії

Аналітики Інституту дослідження війни (ISW) повідомляють із посиланням на розвіддані, що російські повітряно-десантні війська зазнали важких втрат на фронті. Міноборони Великої Британії, зі свого боку, підкреслює, що вони пов'язані з недостатньою підтримкою авіації та артилерії.

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«На першому етапі війни росія втратила багато своїх сильних і досвідчених повітряно-десантних військ. Зараз росія часто використовує повітряно-десантних піхотинців як примітивні штурмові загони», — сказав у розмові з BILD військовий експерт Ніко Ланге.

На думку експерта, російське командування настільки вимотало повітряно-десантні війська, що «вони навряд чи зможуть проводити великі наступальні операції в Україні».

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що збройні сили рф втрачають у середньому по 300 солдатів на день. За даними США, до грудня минулого року втрати російської армії становили 315 тисяч осіб. «росія зараз веде війну в найгіршому радянському стилі: людей просто використовують як людський матеріал і викидають», — вважає Ланге.

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Нагадаємо, нещодавно командувач повітряно-десантних військ росії генерал-полковник михайло теплінський визнав суттєві втрати окупантів на півдні України.

Тим часом у ГУР розповіли про рейд у лігво ворога.

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