Переможець Ліги чемпіонів витратив на рідне село мільйони та збудував там сучасний стадіон (фото)

Зірковий футболіст саудівського «Аль-Насра» та збірної Сенегалу Садіо Мане, який у 2022 році посів друге місце у голосуванні за «Золотий м'яч», відкрив у рідному селі Бамбалі стадіон, який він побудував за свої гроші для односельців.

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На церемонії відкриття були присутні багато високопосадовців Сенегалу, які прийшли привітати Мане із втіленням у життя прекрасної ініціативи.

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Цікаво, що в 2022 році Мане сам грав на брудному і недоглянутому полі в Бамбалі. Фотографії з того матчу розійшлися мережею та стали вірусними, а зірка футболу тоді пообіцяв власним коштом збудувати стадіон для мешканців свого рідного села.

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До речі, ще раніше за рахунок Мане у його рідному селі з населенням 2 тисячі людей було збудовано лікарню вартістю 550 тисяч доларів, яка обслуговує мешканців 34 навколишніх сіл. Ще 300 тисяч доларів футболіст витратив на будівництво нової школи. Місцеві діти регулярно отримують у подарунок від зіркового земляка спортивний одяг, а найкращим учням місцевої школи Мане під час чергового приїзду подарував ноутбуки та 400 доларів готівкою. Крім того, у Бамбалі завдяки Садіо є 4G інтернет, а кожна сім'я отримує щомісячну персональну допомогу 75 доларів, що для сенегальської глибинки дуже багато. А у 2018 році перед переможним для його команди фіналом Ліги чемпіонів у Києві футболіст купив мешканцям рідного села 300 футболок «Ліверпуля».

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Нагадаємо, що до переїзду до Саудівської Аравії Садіо Мане став чемпіоном і володарем Кубка Австрії з «Зальцбургом», завоював шість трофеїв у футболці «Ліверпуля» (пам'ятаєте знамените атакувальне тріо Салах — Фірміно — Мане?), а також здобув з «Баварією» «золото» бундесліги та Суперкубок Німеччини. У складі збірної Сенегалу форвард у 2021 році виграв Кубок африканських націй.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок зірки «Ліверпуля» Мохамеда Салаха пограбували в його рідному Єгипті .

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