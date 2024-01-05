Лубінець назвав геноцидом указ путіна про присвоєння українським дітям громадянства рф
Президент рф володимир путін, який перебуває у міжнародному розшуку за викрадення дітей з України, підписав указ «Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийом до громадянства Російської Федерації», в якому зокрема зазначено, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування, які є громадянами України, можуть отримати громадянство рф за особистим рішенням путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства.
Про це повідомив Омбудсмен Дмитро Лубінець, зазначивши, що заяву про вступ у таке громадянство можуть подати керівники російських організацій, в яку влаштовано під нагляд дитину, а при заповненні анкети навіть не зазначатиметься інформація про місце проживання заявника, його контактні дані, а лише адреса та контакти за місцем роботи такого заявника, який може зникнути в будь-який момент.
«Вважаю, що присвоєння дітям громадянства рф робиться для того, щоб депортованих українських дітей „юридично“ не залишилось на їхній території», — констатує Уповноважений, додаючи, що за цією логікою наступним кроком після отримання дітьми «громадянства» рф буде усиновлення дітей вже як росіян, а за цим — зміна їхніх персональних даних.
За словами Лубінця, він має намір вживати всіх необхідних заходів для реагування на рішення очільника кремля, адже переведення дітей з однієї національної групи в іншу, яким є надання примусового громадянства дітям, є однією з ознак геноциду.
Зазначимо, що росія з початку повномасштабного вторгнення незаконно вивезла тисячі українських дітлахів. Їх утримують в рф або на окупованих територіях. Також Кремль закликав росіян усиновлювати українських дітей та спростив процедуру надання російського громадянства. Україна ж намагається повернути додому вивезених окупантами маленьких співвітчизників, часто — за посередництва третіх країн.