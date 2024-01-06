Один із завершувальних днів поточного тижня з його порадами астрологів всім знакам зодіака, називають днем загальної гармонії — 6 січня вважається часом, коли люди, які б вони не мали стосунки, ставитимуться один до одного доброзичливо. Нинішля субота підійде до початку нових справ, особливо тих, за які ви тривалий час не могли взятися. Астрологи стверджують, що найвдалішими будуть найграндіозніші плани.

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Овен

Овни можуть готуватися до якихось змін у роботі, соціальних взаємодій. Відповідний день для вирішення ділових завдань. Ви зможете знайти новий підхід, який дасть змогу швидко вирішити поточні справи. Можливі несподівані пропозиції від родичів, близьких друзів. Наприклад, запрошення на розважальний захід, інформує Ukr.Media.

Телець

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Партнерські взаємодії вийдуть на перший план. Це можуть бути як ділові партнери, так і кохана людина. Якщо ви працюєте, то це гарний день, щоб про щось домовлятися, привернути до себе людину або людей. Наприклад, провести разом час за накритим столом, поговорити неквапливо про справи. Особисте життя теж буде радувати. Тельці можуть отримати як допомогу по господарству, так і подарунки, знаки уваги.

Близнюки

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6 січня Близнюки можуть бути зайняті звичайними повсякденними справами: прибиранням, готуванням, роботою. Можливо, хтось прийде в гості, що потішить. Приємне проведення часу, розмови по душах зроблять день цікавим. Це також гарний час, щоб зайнятися будь-якою фізичною активністю, наприклад, покататися на лижах, ковзанах, сходити в басейн.

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Рак

Гарний день для відпочинку, розваг. Хтось проводитиме час із дітьми, інші відчують сплеск натхнення і займатимуться творчістю. Це сприятливий день для романтичних знайомств, побачень. Якщо перебуваєте у стосунках, то партнер може зробити якусь приємну пропозицію, зробити подарунок або запросити куди-небудь.

Лев

Сьогодні буде багато домашніх справ. Можливо, Леви зустрічатимуть гостей, родичів. Тому доведеться готувати що-небудь смачне, наводити лад удома. Дехто змушений буде йти на роботу. Це не означає, що день пройде сіро. Можливо, справ буде мало, і ви із задоволенням поп'єте чаю в колективі, поговорите на абстрактні теми.

Діва

У Дів може бути багато пересувань, спілкування. Добре цього дня зустрічатися з родичами, друзями, ходити на побачення, знайомиться. Сидіти вдома не рекомендується, тому краще зустрічатися в людному місці, де весело, можна потанцювати. Це дасть вам змогу вибратися хоча б на деякий час із рутини, розслабитися. День разом із дітьми теж пройде чудово.

Терези

6 січня у Терезів головною темою розмов можуть стати гроші, покупки. Можливо, хтось із вас отримає зарплату, винагороду за виконану роботу. Інші стануть розподіляти бюджет на найближчі дні. Хтось стане готуватися до зустрічі гостей, закуповувати продукти, готувати що-небудь смачне. Приємна атмосфера в домі підніме настрій і сприятиме гармонізації стосунків.

Скорпіон

Цього дня Скорпіони можуть бути трохи примхливими і вимагати підвищеної уваги. Вдалими будуть поїздки, цього дня легше буде про щось домовлятися. Ви сьогодні особливо комунікабельні, переконливі, активні. Хтось займатиметься зовнішнім виглядом: манікюр, педикюр, нова зачіска або гарне вбрання. Ви зможете справити потрібне враження на людину, яка вам не байдужа.

Стрілець

Стрільці захочуть відпочити, можливо, усамітнитися, подивитися фільм, цікаву передачу. Якщо прогулянка, то на самоті або з кимось із близьких. Ви уникатимете галасливих компаній, великого скупчення народу. Хтось захоче відвідати затишне тихе кафе, щоб скуштувати смачні страви, інші вирішать нікуди не ходити, щоб зберегти гроші.

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Козоріг

У Козорогів день може виявитися насиченим на різні події. Можуть бути як зустрічі з друзями, так і відвідування розважальних громадських заходів. Краще не сидіти вдома перед телевізором, та вам і не захочеться. Енергії буде багато, її потрібно буде кудись виплеснути, а заодно й повеселитися. Ви можете самі виступити ініціатором зустрічі з цікавими вам людьми.

Водолій

День підвищеної відповідальності у Водолія. Хтось буде працювати, інші — виконувати домашні обов'язки. І того й іншого може бути багато. Можливо, комусь доведеться йти на званий обід, на який іти не хочеться, але потрібно, тому що так належить. Добре пройде душевна розмова з кимось зі старших родичів, керівником.

Риби

Риби не захочуть сидіти вдома або займатися господарськими справами. Вас вабитимуть події, що відбуваються в місті, розважального характеру, можливо, хтось зазирне в музей, сходить на виставку. Вам дуже захочеться отримати нові враження. Зустріч із друзями пройде чудово. Не виключено, що хтось збереться в поїздку.

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Фото Pixabay

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