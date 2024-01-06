В авіакатастрофі загинули відомий голлівудський актор із двома дочками

Після страшного інциденту в аеропорту Токіо стало відомо про ще одну трагічну подію. В авіакатастрофі в Карибському морі загинув відомий голлівудський актор Крістіан Олівер (справжнє ім'я Крістіан Клепсер). Про це повідомляє телеканал NBS із посиланням на поліцію Сент-Вінсента та Гренадін.

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За даними правоохоронних органів, 4 січня невеликий легкомоторний літак, який прямував з острова Бекія в Сент-Люсію, впав у воду в одній морській милі на захід від Малого Невісу.

Рибалки та водолази з Педжет Фарм виїхали на місце події на своїх човнах, щоб допомогти постраждалим. Співробітниками берегової охорони було знайдено тіла двох дорослих та двох дітей. Медики констатували їхню смерть.

Загинули чотири особи: 51-річний актор, його доньки — 12-річна Аннік та 10-річна Мадіта, а також пілот Роберт Сакс.

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У поліції додали, що у літака виникли неполадки одразу після зльоту.

Незадовго до трагедії Крістіан Олівер написав страшний пост в соцмережах, передає видання New York Post. У повідомленні зірка фільмів «Операція Валькірія» та «Спіді-гонщик» передавав вітання із того світу.

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«Привіт звідкись із раю! 2024, ось ми і прийшли», — написав актор. Такий збіг західні ЗМІ назвали «страшним».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть американської актриси, яка знімалася у фільмах «Міцний горішок» та «Мелроуз Плейс».

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