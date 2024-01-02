В аеропорту Токіо зіткнулися два літаки: є загиблі

П’ятеро членів екіпажу літака берегової охорони загинули в аварії, що сталася на злітно-посадковій смузі аеропорту Ханеда в Токіо. Як повідомляють місцеві ЗМІ, там зіткнулися два літаки: пасажирський компанії Japan Airlines і літак берегової охорони. Обидва були охоплені вогнем. Телерадіокомпанія NHK повідомила, що п’ятеро з шести членів екіпажу літака берегової охорони загинули. Капітан, який встиг евакуюватися раніше, серйозно поранений.

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На пасажирському літаку перебувало 379 осіб (367 пасажирів і 12 членів екіпажу). Всі вони були евакуйовані. За даними місцевих ЗМІ, 17 осіб отримали поранення.

Що саме з ними сталося і в якому вони стані, невідомо. У соцмережах публікують відео зсередини пасажирського літака, на яких видно, як пасажири кричать у задимленому салоні. Їм вдалося вибратися назовні за допомогою евакуаційної гірки.

«Я відчув вибух, ніби ми у щось врізалися, — розповів один з пасажирів літака журналістам агентства Kyodo. — Я побачив іскри за вікном, а салон наповнився димом».

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Представник авіакомпанії Japan Airlines повідомив, що літак вилетів з аеропорту Шин-Чітосе на острові Хоккайдо. Зіткнення сталося незабаром після посадки. Літак берегової охорони мав летіти в аеропорт міста Ніїгата на західному узбережжі Японії, щоб доставити допомогу постраждалим від землетрусу, який стався в префектурі Ісікава на Новий рік.

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