«Сів та поїхав»: які фрази повинні насторожити водія при купівлі авто за оголошенням

Автоексперти радять автомобілістам, які вирішили купити машину на вторинному ринку, ретельно перевіряти обрану модель, а також не робити шість серйозних помилок.

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Про сім фраз продавця, за якими можуть ховатися певні проблеми з автомобілем, що продається, попереджає видання «Моя машина».

Насторожити покупця мають такі твердження:

«Сів і поїхав»: Це може натякати на те, що машина продається з невирішеними дрібними проблемами, які продавець не згадував.

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«Вкладень не вимагає»: Таке твердження часто може здатися оптимістичним, але реальний стан автомобіля може вимагати додаткових витрат.

«Усі подробиці по телефону»: Ця фраза може бути ознакою того, що в оголошенні спеціально не вказані важливі деталі про стан авто.

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«Торг біля капота»: Ця пропозиція часто вказує на готовність продавця скинути ціну через існуючі недоліки автомобіля.

«Перевірка на будь-якому СТО»: Незважаючи на вдавану відкритість, така фраза може приховувати небажання продавця займатися усуненням вже відомих йому проблем.

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«Не битий, не фарбований»: Часто така заява використовується для привернення уваги, тоді як історія автомобіля може виявитися складнішою.

«Автобізнесменів прохання не турбувати»: Це може свідчити про те, що продавець очікує на торг з приватною особою і можливо намагається уникнути професійної оцінки автомобіля.

Раніше профільні експерти називали моделі автомобілів, які через певні проблеми складно перепродати в Україні.

Фото Pixabay

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