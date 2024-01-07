Ворог атакував з повітря Дніпропетровщину та Миколаївщину: не обійшлося без «прильотів»

Пізно ввечері в суботу, 6 січня, російські нацисти нанесли удар по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

Про це повідомив голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак.

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Через атаку у Дніпрі виникло два займання. Вогонь приборкали надзвичайники.

Загалом у місті було пошкоджені освітній заклад і гуртожиток при ньому, 2 багатоповерхівки та адмінбудівля. Знищено 4 авто, 12 — побиті.

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Розбиті автівки

Також ворог вдарив вночі по Нікопольскому району області з важкої артилерії. Вночі з пів десятка снарядів поцілили по Червоногригорівській громаді. Людей не зачепило. Інші ж наслідки з'ясовують.

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Також була спроба рашистів атакувати Криворізький район — над ним наші оборонці збили два безпілотники росіян.

Крім того, ввечері 6 січня росіяни атакували Миколаївську область дронами-камікадзе. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Як зазначив він, ввечері 6 січня ворожий «Шахед» влучив в рекреаційну зону. Внаслідок цього сталася пожежа на одній із законсервованих баз відпочинку.

Загоряння оперативно ліквідували. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Своєю чергою, Сили оборони півдня України зазначають, що цієї ночі у зоні їх відповідальності збили 11 дронів-камікадзе. Атаки та бойова робота тривала близько 6 годин.

У Миколаївській області вночі збили 5 дронів-камікадзе, в Одеській та Дніпропетровській області — по 2, а в Кіровоградській та Вінницькій — по 1.

Нагадаємо, що за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, загалом за добу 6 січня ворог завдав 9 ракетних та 84 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах нашої країни.

Фото ДСНС



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