38.42 / 39.16 42.08 / 42.91
Київ: -8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Поїздів з рф не буде: під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст

11:05 7 січня 2024
В Маріуполі

Під Маріуполем точним ударом знищений напівпобудований російськими окупантами залізничний міст. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Вчора ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне», — йдеться у повідомленні.

Місце подій на карті

РЕКЛАМА

Російські окупанти намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безуспішно. Крім того, загарбники «засвітили» місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі.

Андрющенко зазначає, що міст був частиною плану росіян з побудову залізниці з рф до Маріуполя.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу. Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу. Це дозволило б загарбникам у майбутньому не використовувати Кримський міст, а переправляти засоби та сили на фронт морем та залізницею.

Нагадаємо також, що 6 січня Авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника, а підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 артилерійських засоби, радіолокаційну станцію ППО та 4 засоби протиповітряної оборони противника.

РЕКЛАМА

239

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Щурам треба уникати авантюр, Бики відчують втому, а на Тигрів чекає успіх: східний гороскоп на тиждень 8 — 14 січня

Свято на ковзанці

Скорпіонам — корисні покупки, Левам — сприятливі події, а Близнюкам — реалізація ідей: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на сьомий день року

Рятувальники розбирають завали

Ворог вкотре обстріляв Херсон: одна людина загинула і одна постраждала

Соня Морозюк і Роман Гринкевич

«Якщо це виявиться правдою, то ми не зможемо бути разом»: Соня Морозюк про скандал навколо нареченого та його батька-корупціонера

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту