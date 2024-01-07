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Події

«Соромно перед ТЦК»: жінка, яка заявляла про «викрадення» чоловіка військоматом, змінила покази (відео)

11:49 7 січня 2024
Зупинка на блокпості

Жінка, у якої представники ТЦК та СП нібито «викрали» чоловіка у Закарпатській області, залишивши з дитиною на трасі, заявила, що «не так зрозуміла ситуацію».

Нагадаємо, що в Мережі напередодні один з нардепів поширив відео жінки, яка у сльозах розповіла, що на блокпосту на Закарпатті невідомі люди у військовій формі затримали її чоловіка, який їхав у авто з нею та дитиною. Чоловіка нібито забрали в ТЦК, а її з дитиною лишили на трасі.

А так як чоловік не повернувся, а сама вона не дуже добре керує машиною, то разом з донькою була змушена шукати вночі де переночувати.

В новому відео вона заявила, що 4 січня зробила відео у стані стресу.

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«До нас не застосовувалися жодні сили. Мені дуже соромно. Мені дуже соромно перед Збройними Силами України, я перепрошую. Мені соромно перед Хустським ТЦК», — сказала вона, пообіцявши, що викладе відео з вибаченнями для загального перегляду.

При цьому жінка не повідомила, чи повернувся її чоловік, і де вона перебуває наразі.

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В коментарях висловлюють припущення, що, можливо, запис відео — умова ТЦК на «звільнення» чоловіка, тим більше, що запис зроблено не вдома, а приміщенні, дуже схожому на офіс чи кабінет. Втім, глядачі висловлюють сподівання, що у жінки все склалося добре, і все сімейство у повному складі.

Нагадаємо, що останнім часом прикордонники почали вимагати від українських чоловіків довідку про відстрочку з ТЦК.

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