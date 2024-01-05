Черговий скандал навколо ТЦК: на Закарпатті чоловіка забрали до війсккомату, а дружину з дитиною кинули на трасі

На Закарпатті, де в грудні проводилися «облави» на мобілізованих, розгоряється новий скандал.

Причиною стали не зовсім законні дії представників ТЦК та СП. На блокпосту військкоми зупинили автомобіль та у жорсткій формі погрозами змусили водія виїхати до ТЦК, покинувши дружину та дитину на трасі.

Про це пише у соціальній мережі народний депутат від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу.

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«Закарпаття. Зупинили на блокпості, водія люди у військовій формі („військоматні“ по ідеї) у жорсткій формі погрозами змусили поїхати в ТЦК. На те, що в машині залишаються дружина з дитиною, не зважили. Сказали оформлять повістку до його ТЦК (Дніпро) і відпустять. Обманули. Насправді після цього він „зник“. Телефон забрали, напевно (за крадіжки людей і незаконне відбирання речей та утримання нікого ж не покарали, а отже система каже „можна“ займатися беззаконням (що б там не говорив публічно наш президент)» , — написав Мазурашу.

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За його словами, чоловік тепер прогнозовано у Хустському ТЦК, або вже повезли на Рівненщину.

«Дружина з дитиною залишились в машині. Чекали, що повернеться, так же сказали „військоматні“. Практику водіння жінка не дуже має. Прочекали розгублені з дитиною з обіду до вечора там, біля ТЦК. Вночі вже пішли шукати де переночувати. В поліції порадили не писати заяву, мовляв, марно витратять час», — написав нардеп.

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Мазурашу зазначив, що про цю ситуацію йому розповів доброволець ЗСУ, оскільки цих знає людей.

«Увага, запитання. Чи буде таким чином мобілізований реально захищати Вітчизну? Які емоції щодо військових, влади, рідної країни відчуває ця громадянка України, її викрадений людьми у військовій формі чоловік, дитина, на очах якої викрадали тата? Яким чином таке беззаконня мало б допомагати Україні успішніше протистояти рашистській агресії? Чи не свідомо займаються таким шкільництвом, аби швидше довести Україну до стану неспроможності протистояти агресорам?» — ставить риторичне питання нардеп.



Раніше ми писали про подібні випадки у Львові, Одесі, та інших містах. Зокрема, у Харкові міська влада ухвалила рішення робити рейди ТЦК у розважальних закладах.

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