Тимчасовим головою Євроради може стати прем’єр Угорщини Віктор Орбан: що відбувається

Глава Євроради Шарль Мішель, який раніше повідомив про початок переговорів про вступ України до ЄС, оголосив про намір брати участь у виборах до Європарламенту, запланованих на липень 2024 року. Для цього Мішель планує достроково залишити свою нинішню посаду, оскільки поєднання постів голови Євроради та члена парламенту є неприпустимим.

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Термін повноважень Мішеля спливає у листопаді 2024 року. Влітку цього року голова Євроради планує брати участь у виборах до Європарламенту від ліберальної бельгійської партії «Реформаторський рух», яку він очолював з 2011 по 2019 рік. Призначення голови Євроради відбувається терміном два з половиною роки з можливістю продовження на аналогічний термін.

Мішель продовжить виконувати обов'язки голови Євроради до моменту вступу на посаду депутата Європарламенту у липні 2024-го. У розмові зі ЗМІ він зазначив, що ім'я його наступника може бути оголошено наприкінці червня чи на початку липня.

«Я прийняв рішення взяти участь у європейських виборах 2024 року. У разі мого обрання я займу своє місце. Європейська рада може визначити мого наступника наприкінці червня чи на початку липня», — цитує Reuters Мішеля.

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Своєю чергою, видання Politico зазначає, що це рішення створює додатковий тиск на європейських лідерів, оскільки їм доведеться узгодити кандидатуру наступника Шарля Мішеля у стисліші терміни, ніж зазвичай. У разі невдачі тимчасово виконувати обов'язки голови Євроради може прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, оскільки з липня до грудня 2024 року Угорщина головуватиме у Раді ЄС.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Угорщина заблокувала виділення Україні 50 млрд доларів після рішення про початок переговорів із Києвом щодо вступу до ЄС.

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