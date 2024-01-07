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Події

Російські окупанти вдарили по Сумщині: пошкоджені будинки, постраждали люди

16:05 7 січня 2024
руйнування

Вдень 7 січня, крім Херсону, росіяни атакували по місто Кролевець у Сумській області. Про це повідомили у Сумській ОВА.

На місто було спрямовано ракету та два дрони-камікадзе типу «шахед». За попередніми даними, пошкоджено 23 приватних будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, людям надається вся необхідна допомога.

Повітряна тривога тривала в регіоні близько 30 хвилин.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни запустили по Україні 28 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 21 з них. У Дніпрі був «приліт» по багатоквартирному будинку. З-під завалів дістали 6 людей, серед яких двоє дітей.
Крім того, ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.

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