Лід почне танути у вас на очах: як швидко і ефективно очистити лобове скло автомобіля «чудо-розчином» (відео)

Прогноз погоди на найближчі дні може засмутити не тільки споживачів, яким доведеться платити більші рахунки за газ, а й автомобілістів, адже посилення морозу — це не тільки проблеми з гальмами, а й постійне намерзання льоду на лобовому склі.

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А лід на лобовому склі автомобіля — це не тільки неестетично, а й небезпечно, адже серйозно погіршує видимість на дорозі.

Втім, завдяки мережі автомобілісти активно діляться власними ноу-хау, які дозволяють ефективно вирішувати проблему підручними засобами.

Так, автори одного з роликів рекомендують приготувати «чудо-суміш», яка дозволить легко видалити лід без скребка та інших звичних для зими атрибутів.

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Для приготування суміші потрібно взяти 200 г спирту, 100 оцту та 50 г води, все змішати. Залити приготовлений розчин у пульверизатор і рівномірно розпорошити його на лобове скло автомобіля, а також на інші замерзлі поверхні, якщо необхідно. Зачекати кілька хвилин, щоб розчин спрацював і лід почав танути.

Далі серветкою або м'якою ганчіркою необхідно акуратно видаляти лід з лобового скла. Він зникає прямо на очах.

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Після повного видалення промити скло теплою чистою водою, щоб прибрати залишки розчину і забезпечити гарну видимість.

А якщо швидко позбавитись льоду, то з'явиться вільний час для того, щоб проявити творчість і винахідливість, як це зробив один з жителів Тернополя.

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Раніше ми писали про те, чому водіям не варто піднімати щітки склоочисника у снігопад та мороз.

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