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Дайте «двірникам» спокій: чому водіям не варто піднімати щітки склоочисника у снігопад та мороз

13:32 29 листопада 2023
Лобове скло зледеніло

Водії, які залишають в холодну пору року свої автівки просто неба, стикаються зі зледенінням скла. З цим можна боротися, наприклад, за допомогою сумішші дистильованої води та спирту чи води та оцту. Деякі автовласники, аби склоочисники лобового скла не прилипали, піднімають їх. Втім, цей, на перший погляд простий метод, не є досконалим.

Адже, як пише видання mmr.net.ua, «двірники» до скла притискаються спеціальними прихованими пружинками. Коли склоочисники піднімають вгору та залишають в такому положенні тривалий час, ці пружини розтягуються практично до максимально можливих значень.

Ефективність роботи «двірників» залежить не лише від них самих — більш серйозний вплив на якість очистки «лобовухи» має саме величина зусилля, з яким гумка очищувача притискається до скла. Так що з ослаблою пружиною бруд лише розмазуватиметься по лобовому склу. Так що хоч манера піднімати «двірники» і рятує від їх примерзання до скла, але одночасно створює куди більш серйозну проблему — виводить з ладу сам механізм.

Раніше американський водій Марк Робер, який також відомий у Мережі як колишній інженер NASA та популярний ютубер, поділився «найшвидшим способом» очистки вітрового скла автомобіля від запотівання взимку.

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Фото Pixabay

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